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Руководители региона возложили цветы к мемориалу погибшим воинам спецназа

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Губернатор Михаил Ведерников и председатель областного Собрания Александр Котов почтили память погибших 23 года назад бойцов Псковской бригады спецназа. Основные памятные мероприятия в воинской части прошли накануне, когда руководители региона принимали участие в оглашении послания президента Владимира Путина, сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов. 

«Каждый год мы приходим сюда, чтобы почтить память героев, каждый раз говорим о важности сохранения памяти и о том, что уже стало историей. В этом году мы все испытываем особые чувства – наши бойцы вновь на передовой, вновь выполняют задачи, рискуя жизнью, защищают интересы нашей страны. Мы гордимся военнослужащими всех псковских подразделений, а сегодня особые слова благодарности говорим нашим спецназовцам», - поделился впечатлениями о событии спикер Собрания Александр Котов.

21 февраля 2000 года в период второй чеченской войны в бою под селом Харсеной Шатойского района Чечни в ходе боя с боевиками погибли три группы спецназа. В общей сложности потери составили 33 человека, 25 из них – бойцы Псковской бригады спецназа. Указом президента РФ командирам групп капитану А. А. Калинину, капитану М. В. Боченкову и старшему лейтенанту С. В. Самойлову за мужество и героизм, проявленные при выполнении воинского долга в Северо-Кавказском регионе, посмертно присвоено звание Героя Российской Федерации.

22 погибших солдата и сержанта награждены посмертно орденами Мужества. В 2018 году указом президента РФ Псковская бригада за заслуги в укреплении обороноспособности страны, мужество и самоотверженность, проявленные личным составом в ходе выполнения боевых задач, награждена орденом Жукова.

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