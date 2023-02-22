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Общество

Рекордный рост срочных вкладов зафиксировали в Псковской области

За первый месяц текущего года жители Северо-Запада положили на срочные вклады в Сбер почти 100 млрд рублей. Это в полтора раза больше, чем в январе прошлого года. Половина вложений пришлась на Санкт-Петербург. Рекордный рост – в Псковской области, где объём вкладов вырос в два раза, а количество вкладчиков – на 30%, сообщили в пресс-службе банка.

Растёт число клиентов, которые отдают предпочтение цифровым каналам банка. Так, в январе 60% вкладчиков Сбера открыли депозиты через Сбербанк Онлайн и его мобильное приложение. Самые технологичные клиенты живут в Петербурге и Мурманске, где более 70% вкладов оформлены онлайн.

В среднем в январе клиенты Северо-Западного банка Сбербанка вкладывали по 690 тысяч рублей – на 40% больше, чем в этот же период в 2022 году, в Петербурге – по 860 тысяч (рост 33%).

Увеличению спроса способствуют улучшение условий и привлекательные процентные ставки по ним. Так, вклады в Сбере можно открыть на сумму от одной тысячи рублей сроком от одного месяца до трех лет в рублях или валюте в отделениях Сбербанка, на устройствах самообслуживания или в Сбербанк Онлайн и его мобильном приложении. Кроме того, при наличии подписки СберПрайм+ у клиентов банка есть возможность оформить СберВклад Прайм с повышенной процентной ставкой.  А также с 6 февраля 2023 года Сбер возобновил промовклад «Лучший процент» с максимальной ставкой до 9,5% годовых.

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