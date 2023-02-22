Россияне не хотят переходить на летнее и зимнее время

22:22, 22 февраля 2023, ПАИ

Газета «Комсомльская правда» провела на своём сайте опрос, который касался возобновления перехода России на летнее и зимнее время. Россияне выступили против сезонного перевода времени. В опросе приняли участие почти 12 тысяч человек.

Больше половины россиян не хотят, как раньше, дважды в год переводить часы.

61 % опрошенных отмечают, что им никогда не нравилось дважды в год переводить стрелки, их устраивает единое время и зимой и летом. Однако четверть россиян признались, что очень страдают от нехватки солнца. Напомним, ранее законопроект о возвращении к сезонному переводу часов подготовил депутат Госдумы Михаил Матвеев.