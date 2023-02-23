Псковички передали находящимся на лечении бойцам СВО 200 кг пирогов

13:55, 23 февраля 2023, ПАИ

Накануне Дня защитника Отечества активистки Псковского регионального отделения Союза женщин России поздравили сотрудников и военнослужащих, находящихся на лечении в филиале 442-го военно-клинического госпиталя Министерства обороны РФ и в госпитале 76-й десантно-штурмовой дивизии. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе СЖР.

В рамках благотворительной акции «Материнский пирог» бойцам привезли 200 килограммов пирогов, которые испёк Псковский кооперативный техникум на средства, собранные женщинами Псковской области.

«Наши псковички очень живо и с невероятной активностью откликнулись на предложение принять участие в акции. Отозвались сотрудницы многих организаций Пскова, друзья из городского общественного совета полиции, депутаты городской Думы, женщины псковского правительства, наши подруги из районных СЖР, женщины – главы районов, псковской соцзащиты и многие другие», — рассказала председатель регионального Союза женщин России Наталья Никифорова.

За несколько дней женщины собрали достаточно крупную сумму, и было принято совместное решение приобрести ещё и телевизор для бойцов, проходящих лечение после ранений в ходе спецоперации в псковском филиале военного госпиталя. «В комнату отдыха госпиталя раненые приходят коротать своё внелечебное время. Теперь у них хороший широкий экран не только с ТВ, но и с интернетом», — отметила Наталья Никифорова.

Кроме того, к псковским женщинам на последнем этапе присоединились общественники из поискового отряда, которые подарили бойцам три чайника и чай с конфетами.

Акцию «Материнский пирог» поддержал Псковский облсовпроф. Председатель регионального профобъединения Игорь Иванов и профактивисты посетили военный госпиталь в городе Острове и передали военнослужащим пироги и фрукты.