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Общество

Псковички передали находящимся на лечении бойцам СВО 200 кг пирогов

Накануне Дня защитника Отечества активистки Псковского регионального отделения Союза женщин России поздравили сотрудников и военнослужащих, находящихся на лечении в филиале 442-го военно-клинического госпиталя Министерства обороны РФ и в госпитале 76-й десантно-штурмовой дивизии. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе СЖР.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского регионального отделения Союза женщин России

В рамках благотворительной акции «Материнский пирог» бойцам привезли 200 килограммов пирогов, которые испёк Псковский кооперативный техникум на средства, собранные женщинами Псковской области. 

«Наши псковички очень живо и с невероятной активностью откликнулись на предложение принять участие в акции. Отозвались сотрудницы многих организаций Пскова, друзья из городского общественного совета полиции, депутаты городской Думы, женщины псковского правительства, наши подруги из районных СЖР, женщины – главы районов, псковской соцзащиты и многие другие», — рассказала председатель регионального Союза женщин России Наталья Никифорова. 

За несколько дней женщины собрали достаточно крупную сумму, и было принято совместное решение приобрести ещё и телевизор для бойцов, проходящих лечение после ранений в ходе спецоперации в псковском филиале военного госпиталя. «В комнату отдыха госпиталя раненые приходят коротать своё внелечебное время. Теперь у них хороший широкий экран не только с ТВ, но и с интернетом», — отметила Наталья Никифорова. 

Кроме того, к псковским женщинам на последнем этапе присоединились общественники из поискового отряда, которые подарили бойцам три чайника и чай с конфетами. 

Акцию «Материнский пирог» поддержал Псковский облсовпроф. Председатель регионального профобъединения Игорь Иванов и профактивисты посетили военный госпиталь в городе Острове и передали военнослужащим пироги и фрукты. 

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