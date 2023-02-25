«Пушкинскую карту» предлагают распространить на учителей, сопровождающих группы детей

17:29, 25 февраля 2023, ПАИ

Российские власти обсуждают предложение педагогов распространить действие «Пушкинской карты» на преподавателей, организующих экскурсии для учеников, сообщила председатель комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова на педагогической дискуссии «Год педагога и наставника глазами педагога».

«Вопросы о «Пушкинской карте» на всех встречах с педагогами задают постоянно, потому что педагоги абсолютно точно и справедливо считают, что, когда они ведут организованные группы детей, у них должна быть абсолютно законная и легальная возможность (педагог не должен уговаривать директора музея или заранее договариваться, чтобы его пустили) пройти в учреждение. Это могут быть большие московские театры или кинотеатры в регионах, мы не можем допустить, чтобы учитель ждал за дверью или пытался договориться», — сказала Ольга Казакова, пишет ТАСС.

Парламентарий отметила, что планируется обсудить механизм возможного использования «Пушкинской карты» педагогами. «Есть экономия по году, которая складывается от неиспользованных средств, и, безусловно, мы можем эту экономию использовать. Но надо посчитать очень внимательно вместе со Счётной палатой, Министерством культуры [РФ]. И нужно отработать этот механизм с «Почтой России», поскольку сама карта выдаётся и нужно регистрироваться. Если по детям мы смотрим, что там является основанием возраст (с 14 лет можно регистрироваться, дальше никаких сопутствующих документов не нужно), то для педагогов сам механизм каким должен быть? Как педагог регистрируется? Может быть, это должна быть не личная регистрация, а, например, выдача на школу, образовательную организацию, и тогда, если педагог ведёт организованную группу детей, школа выдает ему карту, и он имеет возможность пройти», — уточнила она.

В первую очередь, по её мнению, карты необходимо выдавать классным руководителям, работающим с подростками старше 14 лет. «Но это могут быть не только классные руководители. Это могут быть советники, завучи. Здесь есть привязка к школе. В этом сложность самой системы, даже не в том, что бюджет нужно найти. Для детей бюджет больше, получается, дял педагогов будет поменьше», — отметила Казакова.

Всероссийская программа «Пушкинская карта» была запущена 1 сентября 2021 года. Молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет могут оплачивать картой походы в театры и музеи, на концерты, номинал карты составляет 5 тыс. рублей в год. С февраля 2022 года к программе подключились кинотеатры.