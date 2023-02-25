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Общество

Блинный торт весом 500 кг испекут в Петербурге

В Петербурге испекут гигантский пирог из блинов на 500 кг, сообщает Telegram-канал «Первый Питерский».

В афише мероприятия заявляют, что угостят всех желающих. Обещают концертную и развлекательную программу. 26 февраля, 12:00, около Петропавловской крепости.

Отметим, что Масленичные гулянья прошли в районах Псковской области. А также жительница Палкино сделала масленичную фотозону.

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Блинный торт весом 500 кг испекут в Петербурге
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