Пшённая каша с тыквой и игры: как проходит Масленица в Изборске

16:10, 25 февраля 2023, ПАИ

Сотни людей прибыли в Изборск, чтобы принять участие в народных гуляньях, посвящённых Масленице, передаёт корреспондент ПАИ.

Гости могли попробовать пшённую кашу с тыквой и сделать фотографии в специальных зонах.

Ансамбль «Сказ» организовал для гостей и жителей концертную программу. Мероприятие проходит в «Нескучном садике» на территории музея-заповедника «Изборск». В программе организаторы также представили гостям интерактивные игры, выставки и экскурсии.

Ранее сообщалось, куда могут сходить псковичи на Масленицу.