Масленичные гулянья прошли в районах Псковской области

18:00, 25 февраля 2023, ПАИ

Масленичные гулянья прошли сегодня, 25 февраля, в районах Псковской области.

Так, в посёлке Палкино прошёл «Масленичный разгуляй». Об этом сообщает газета «Льновод».

«Гостей угощали блинами, их готовили участники «Клуба выходного дня» — люди старшего поколения. Батуты, фотозоны, катание на лошадках, конкурсы — с этим всем могли познакомиться участники праздника», — отмечается в сообщении.

Работники районного центра досуга и Дома детского творчества подготовили развлекательную программу для гостей и жителей района, а учащиеся детской школы искусств играли на деревянных ложках.

Также масленичные гулянья прошли в деревне Переслегино Великолукского района, сообщает газета «Наш путь».

Гости участвовали в состязаниях — перетягивании каната, петушиных боях, беге на лыжах, отгадывали загадки, а также водили хороводы и играли в старинные русские игры. В завершение праздника состоялся обряд прощания с Масленицей и сожжение чучела.

Масленицу встретили также и в Новосокольниках, сообщает газета «Новосокольнический край». Гости праздника поучаствовали в играх, боях мешками, поднятии гири и сжигание чучела.

Ранее сообщалось, куда могут сходить псковичи на Масленицу.