В Псковском районе открыли мемориальную доску в честь погибшего участника СВО
На фасаде Москвинской школы в Псковском районе открыли мемориальную доску в честь погибшего 27 февраля 2022 года в ходе СВО выпускника Алексея Уварова. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации.
Гвардии сержант Алексей Уваров посмертно награжден орденом Мужества.
В Москвинской школе он учился с 1989 по 2000 год. Затем служил в ВДВ, работал в полиции, служил по контракту в 76-й дивизии. У погибшего остались мать, жена и 12-летний сын.
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