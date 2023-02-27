В Псковском районе открыли мемориальную доску в честь погибшего участника СВО

13:21, 27 февраля 2023, ПАИ

На фасаде Москвинской школы в Псковском районе открыли мемориальную доску в честь погибшего 27 февраля 2022 года в ходе СВО выпускника Алексея Уварова. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Гвардии сержант Алексей Уваров посмертно награжден орденом Мужества.

В Москвинской школе он учился с 1989 по 2000 год. Затем служил в ВДВ, работал в полиции, служил по контракту в 76-й дивизии. У погибшего остались мать, жена и 12-летний сын.