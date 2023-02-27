Законопроекты о преобразовании восьми районов в округа поддержали в Собрании

15:57, 27 февраля 2023, ПАИ

Комитет по местному самоуправлению единогласно поддержал законопроекты о преобразовании восьми районов Псковской области в муниципальные округа. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

В заседании вместе с депутатами участвовали руководители территорий, выступивших инициаторами проведения муниципальной реформы: главы Пыталовского, Струго-Красненского, Печорского, Локнянского районов присутствовали лично, главы Опочецкого, Невельского и Красногородского районов – в режиме видео-конференц-связи.

Слово для основного доклада председатель комитета Алексей Севастьянов предоставил начальнику управления по местному самоуправлению и территориальному развитию областного правительства Елене Тимашовой.

Специалист предоставила информацию, относящуюся ко всем муниципальным образованиям. «В случае принятия законов в границах округов будет сформирован один состав органов местного самоуправления: глава, собрание депутатов, администрация округа. На месте администраций сельских поселений будут образованы территориальные отделы по работе с населением. Здания администраций поселений сохранятся на прежнем месте. Работники территориальных отделов, включая глав поселений, будут приняты на муниципальную службу», – озвучила принципиальные аспекты предстоящего преобразования Елена Тимашова.

Руководитель управления подчеркнула, что территориальные отделы будут выполнять только хозяйственные функции: это содержание дорог, освещение улиц, благоустройство, водоснабжение. Вся нормотворческая деятельность будет отнесена к компетенции аппарата администрации муниципального округа.

Елена Тимашова отметила, что депутаты собраний поселений прекратят свои полномочия, но смогут баллотироваться в состав окружного собрания. Тот, кто не попадёт в состав представительного органа, сможет войти в общественный совет.

Олег Савельев попросил уточнить, какое количество депутатов будет входить в окружное собрание и в какие сроки пройдут выборы в представительные органы.

Как пояснила начальник управления по МСУ, эти вопросы станут предметом регулирования следующего закона, который будет разработан в случае поддержки на февральской сессии инициатив районов о преобразовании. Елена Тимашова уточнила, что депутатов в собрании округа точно будет не менее пятнадцати – эта норма прописана в федеральном законодательстве.

Прежде чем перейти к голосованию, председатель парламентского комитета Алексей Севастьянов предложил высказаться главам районов.

«Мы использовали ту возможность, которую нам предоставляет норма 131-го федерального закона о преобразовании. Для нас это «новшество» – не совсем забытое старое. Не случайно с инициативой о преобразовании у нас выступил старейший глава поселения со стажем муниципальной службы более 30 лет», – поделилась руководитель Красногородского района Валентина Понизовская и выразила надежду, что в муниципальном округе работаться будет значительно лучше.

Схожее мнение высказали и остальные руководители муниципалитетов. Глава Опочецкого района Юрий Ильин обратил внимание, что на всей территории округа будет единый бюджет, что скажется на более эффективном использовании средств. Глава Струго-Красненского района Александр Волков напомнил, что его муниципалитет первым выступил с инициативой о преобразовании и подготовке соответствующего законопроекта. «Мы ждём закона Псковской области», – подытожила общую позицию муниципалитетов глава Пыталовского района Вера Кондратьева.

Члены комитета единогласно рекомендовали принять восемь законопроектов (Красногородский, Локнянский, Невельский, Новоржевский, Опочецкий, Печорский, Пыталовский, Струго-Красненский районы) в двух чтениях с учётом подготовленных юристами Собрания поправок, уточняющих положения переходного периода, в течение которого будут формироваться новые органы местного самоуправления.