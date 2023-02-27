До +5 градусов прогнозируют псковские синоптики 28 февраля

16:51, 27 февраля 2023, ПАИ

Облачная с прояснениями погода ожидается на территории Псковской области 28 февраля. Об этом сообщает Псковский гидрометцентр.

Ночью без существенных осадков, днем прогнозируются небольшие осадки в виде мокрого снега, местами с дождем. Будет дуть западный ветер со скоростью 6-11 м/сек.

Температура воздуха по области ночью -13…-8 градусов, днем 0…+5.

Атмосферное давление высокое.