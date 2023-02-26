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Соцсфера

Соцфонд с начала года назначил 20 тыс. ежемесячных выплат из материнского капитала

Социальный фонд России (СФР) после расширения возможностей распоряжения средствами материнского капитала с начала этого года назначил 20 тыс. ежемесячных выплат на детей. Об этом сегодня сообщает ТАСС.

«Порядка 20 тыс. семей начали получать ежемесячную выплату из материнского капитала после вступления в силу изменений, которые расширили возможности распоряжения средствами. Из них больше 200 семей оформили две и более выплаты на каждого ребёнка до трёх лет», — говорится в сообщении Социального фонда.

Как пояснили в фонде, с этого года ещё больше родителей могут получать выплату из материнского капитала. Теперь она предоставляется на каждого ребёнка до трёх лет, включая первенца. Раньше семьи могли направить материнский капитал на эти цели только при появлении второго ребёнка, при этом родители получали одну выплату, даже если в семье несколько детей до трёх лет.

Размер ежемесячной выплаты составляет один прожиточный минимум на ребёнка, установленный в регионе проживания семьи на момент подачи заявления. В среднем по стране это 13,9 тыс. рублей в месяц. Выплата назначается семьям со среднедушевым доходом менее двух прожиточных минимумов на человека без учёта имущественной обеспеченности и занятости родителей.

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