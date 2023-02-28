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Общество

Четырехдневная рабочая неделя ждет россиян в марте

Россиян ожидает один нерабочий праздничный день в среду, 8 марта, дополнительный перенос выходных не запланирован, сообщили в телеграм-канале Роструда. 

 

«8 марта - нерабочий праздничный день. В этом году праздник приходится на середину рабочей недели, среду. Поэтому в производственном календаре на празднование Международного женского дня отведен один день, перенос выходных не предусмотрен», - говорится в сообщении, передает ТАСС.  

Поскольку 7 марта является рабочим предпраздничным днем, его продолжительность сокращается на час, добавили в ведомстве.    

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