Четырехдневная рабочая неделя ждет россиян в марте

10:42, 28 февраля 2023, ПАИ

Россиян ожидает один нерабочий праздничный день в среду, 8 марта, дополнительный перенос выходных не запланирован, сообщили в телеграм-канале Роструда.

«8 марта - нерабочий праздничный день. В этом году праздник приходится на середину рабочей недели, среду. Поэтому в производственном календаре на празднование Международного женского дня отведен один день, перенос выходных не предусмотрен», - говорится в сообщении, передает ТАСС.

Поскольку 7 марта является рабочим предпраздничным днем, его продолжительность сокращается на час, добавили в ведомстве.