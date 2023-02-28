С парламентского часа о развитии спорта начнётся сессия областного Собрания

11:12, 28 февраля 2023, ПАИ

Перспективам развития массового спорта в Псковской области и мерам поддержки спорта высших достижений посвящён парламентский час очередной, 19-й сессии областного Собрания. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

Депутаты рассчитывают получить информацию о том, как в регионе популяризируется дворовый спорт, ведётся пропаганда ЗОЖ и каким образом комитет по спорту взаимодействует со спортивными федерациями. С докладом выступит и. о. председателя исполнительного органа Елена Чернышова.

Важный блок в повестке связан с преобразованием восьми районов области в муниципальные округа. С такой инициативой выступили Красногородский, Локнянский, Невельский, Новоржевский, Опочецкий, Печорский, Пыталовский и Струго-Красненский районы. Главы муниципальных образований приглашены к участию в заседании.

Следить за ходом сессии можно онлайн на главной странице сайта областного Собрания и на странице сообщества «ВКонтакте»: https://vk.com/video-94832137_456239416.

В повестке 27 вопросов. Материалы размещены на странице сессии.