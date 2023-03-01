Гендиректор группы компаний «Титан» объяснила смену руководства псковского завода

17:29, 01 марта 2023, ПАИ

Генеральный директор АО «ГК «Титан» Ольга Тарасенко объяснила смену руководства псковского завода «Титан-Полимер». Речь об этом шла на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации.

Ольга Тарасенко обратила внимание на то, что любой проект имеет несколько стадий развития. В настоящий момент на заводе «Титан-Полимер» в ОЭЗ «Моглино» в Псковском районе завершилась строительная стадия работы и началась операционная.

«И Кирилл Анатольевич [Неретин, генеральный директор ООО «Титан-Полимер». - Ред.] приглашен именно на эту часть. Учитывая его компетенции и опыт, он успешно справится с поставленными задачами. Герман Петрушко [прежний руководитель ООО «Титан-Полимер». - Ред.] продолжит работу на второй очереди строительства «Титан-Полимера», - уточнила Ольга Тарасенко.

Ольга Тарасенко также добавила, что у руководства Группы компаний по-прежнему есть планы относительно создания технопарка на базе предприятия в ОЭЗ «Моглино». «Ключевым субъектом технопарка будет «Титан-Полимер», продукция которого будет востребована и другими резидентами особой экономической зоны», - заключила Ольга Тарасенко.

