Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Экономика

Пусконаладочные работы на псковском заводе «Титан-Полимер» завершатся к концу марта

Кирилл Неретин

Пусконаладочные работы на заводе «Титан-Полимер» в особой экономической зоне «Моглино» завершатся к концу марта. Об этом на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации сообщил генеральный директор ООО «Титан-Полимер» Кирилл Неретин.

По словам гендиректора, сейчас основные усилия руководства завода направлены на настройку оборудования. «Пусконаладочные работы планируется завершить к концу марта. Сейчас всё заточено на это. Затем нас ожидает расширение ассортимента пленки и оптимальная загрузка мощностей», - поделился ближайшими планами Кирилл Неретин.

Он также добавил, что в отрасли производства полимеров работает более 18 лет и принимал участие в запуске завода в подмосковном Ступино и в Жукове Калужской области.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













01 марта 2023

Пусконаладочные работы на псковском заводе «Титан-Полимер» завершатся к концу марта
01 марта 2023

Индустрии красоты Псковской области посвятили новый выпуск программы «Бизнес-клуб»
28 февраля 2023

Кирилл Неретин: «Титан-Полимер» стал для меня новой важной ступенью в карьере

28 февраля 2023

Финансисты научат псковских школьников распоряжаться карманными деньгами

27 февраля 2023

Многодетные псковичи могут получить льготы по имущественным налогам
23 февраля 2023

Назван способ получить сотни тысяч рублей из пенсионных накоплений
22 февраля 2023

Рост платы за отопление обсудили в Псковской гордуме
21 февраля 2023

Аркадий Мурылёв прокомментировал бизнес-акценты в послании президента

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...