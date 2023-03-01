Пусконаладочные работы на псковском заводе «Титан-Полимер» завершатся к концу марта

17:41, 01 марта 2023, ПАИ

Пусконаладочные работы на заводе «Титан-Полимер» в особой экономической зоне «Моглино» завершатся к концу марта. Об этом на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации сообщил генеральный директор ООО «Титан-Полимер» Кирилл Неретин.

По словам гендиректора, сейчас основные усилия руководства завода направлены на настройку оборудования. «Пусконаладочные работы планируется завершить к концу марта. Сейчас всё заточено на это. Затем нас ожидает расширение ассортимента пленки и оптимальная загрузка мощностей», - поделился ближайшими планами Кирилл Неретин.

Он также добавил, что в отрасли производства полимеров работает более 18 лет и принимал участие в запуске завода в подмосковном Ступино и в Жукове Калужской области.