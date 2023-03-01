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Экономика

Руководство псковского завода «Титан-Полимер» определилось с рынками сбыта продукции

Планами относительно рынков сбыта продукции псковского завода «Титан-Полимер» на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации поделился гендиректор ООО «Титан-Полимер» Кирилл Неретин.

По его словам, интерес к продукции завода «Титан-Полимер» есть в различных направлениях полиграфии (гибкая упаковка), промышленного сектора, медицинской сферы. «Мы нацелены на работу с коллегами из стран СНГ, будем расширять экспорт в дружественные страны. Потребность в нашей продукции растёт. Работа по поиску рынков сбыта ведётся активно. Нам интересны все сегменты рынка применения БОПЭТ. Смотрим некоторые сферы применения, где можно замещать другие плёнки. Будем работать над тем, чтобы расширять рынки сбыта. Основной сегмент — различные виды гибкой упаковки, барьерной, термостойкой, плёнки с твист-эффектом для кондитерских изделий», — заверил Кирилл Неретин.

Он также рассказал о работе по диверсификации поставщиков сырья для будущего производства.

«С введением санкций логистические цепочки были нарушены. Это, в частности, коснулось и поставок импортного сырья. Сейчас с точки зрения технологических добавок вопрос успешно закрыт. Основным сырьём нас обеспечивают зарубежные и отечественные производители. Мы и в будущем продолжим работать сразу с несколькими поставщиками, чтобы минимизировать риски недопоставок сырья», — заключил Кирилл Неретин.

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