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Общество

Профсоюз железнодорожников поблагодарил Псковский облсовпроф за взаимодействие

Инициативность и конструктивный подход к сотрудничеству Псковского облсовпрофа отметило руководство Дорожной территориальной организации РОСПРОФЖЕЛ на Октябрьской железной дороге (Дорпрофжел на ОЖД) в ходе совещания по итогам работы в рамках действующих соглашений. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе облсовпрофа.

Региональному профобъединению выразили особую благодарность за тесное взаимодействие и сотрудничество в рамках соглашения от декабря 2021 года.

Фото: пресс-служба Псковского областного совета профсоюза

«Мы высоко ценим вашу инициативность и настрой на конструктивное сотрудничество, которые позволят реализовывать и развивать наши совместные усилия, направленные на развитие профсоюзного движения», - отметил в письме председатель Дорпрофжел на ОЖД Александр Голубев.

Со своей стороны председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов подчеркнул, что благодаря личному участию губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и руководства РЖД отрасль в регионе динамично развивается.

«Планка поставлена достаточно высокая, и сделать предстоит очень и очень много. Потенциал огромный, исходя из туристических и приграничных особенностей региона. Профсоюзы при этом, в первую очередь, должны помнить о людях, кадрах. А это заработная плата, социальный пакет, безопасность и охрана труда и защита трудовых прав», - отметил Игорь Иванов. 

Дорпрофжел на Октябрьской железной дороге является членской организацией Федерации профсоюзов Ленинградской области. 

В мероприятии также приняли участие председатель Ленинградской Федерации профсоюзов Владимир Дербин, представитель Федерации Независимых Профсоюзов России в Северо-Западном федеральном округе РФ Ольга Федулова, председатели профсоюзных объединений Новгородской области, Мурманской области, Республики Карелии.

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