Международный день экономии отмечается 31 октября

10:00, 31 октября 2026, ПАИ

Международный день экономии, который также называют Всемирным днём сбережений, отмечают 31 октября, сообщает сalend.ru.

Праздник появился в 1924 году: 27 октября представители сберегательных банков из 29 стран собрались в итальянском Милане на первый международный конгресс сберегательных банков. В последний день конгресса – 31 октября – родилась идея каждый год отмечать эту дату как Всемирный день сбережений в память о первом собрании сберегательных банковских институтов всех стран. Итальянский профессор Равизза провозгласил её Международным днём экономии.

По замыслу создателей, посвящать этот день следует не только экономии денег, но и бережному отношению в широком смысле: экономии времени, сил и вещей.

В 1989 году Международный день экономии официально закрепили директивой Организации Объединённых Наций.