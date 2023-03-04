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Общество

2,5 миллиона рублей собрал «Народный фронт» во время марафона СВО на «Первом Псковском»

 

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Фото: скрин видео

2,5 миллиона рублей и 50 тонн строительных материалов собрал «Народный фронт», благодаря многочасовому телемарафону в поддержку участников СВО на телеканале «Первый Псковский». Об этом в своём еженедельном обращении к жителям региона сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

«В рамках акции на прошлой неделе был проведён многочасовой телемарафон в прямом эфире «Первого Псковского». В нём приняли участие десятки лидеров общественного мнения: бизнесмены, общественники, медики, волонтёры, представители духовенства, депутаты и главы муниципалитетов. Эфир привлёк внимание тысяч телезрителей. Благодаря телемарафону и неравнодушным жителям области «Народный фронт» за две недели собрал 2,5 млн рублей и 50 тонн стройматериалов», – сказал Михаил Ведерников.

Фото: скрин видео

Он уточнил, что на собранные средства планируется закупить два автомобиля УАЗ и предметы для обустройства быта – бензопилы, генераторы и многое другое.

«Спасибо всем, кто принял участие в акции! Сегодня любая поддержка наших защитников принципиально важна. И вопрос не только в закупке вещей. Это ещё и значимая моральная поддержка наших бойцов – весточка с родной земли, знак, что в них верят, о них заботятся и ждут домой с победой», – поблагодарил Михаил Ведерников жителей Псковской области.

Также он напомнил, что деньги для военнослужащих всё ещё можно перевести по QR-коду.

«Я уже это сделал. Предлагаю и вам. Важна даже не сумма, а сам факт участия и сопричастности», – подчеркнул глава региона.

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