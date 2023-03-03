Выставка «Город Энск и его обитатели» открылась в Пскове

17:16, 04 марта 2023, ПАИ

В Центральной городской библиотеке Пскова (в библиотеке на Конной) открылась выставка Павла Егупца и Натальи Егупец «Город Энск и его обитатели», сообщили в пресс-службе учреждения.

Экспозиция начинается с витрин в фойе библиотеки, где представлены деревянные скульптуры Павла Егупца (он назвал эту серию работ «Русь уходящая»), а в читальном зале можно познакомиться с его рисунками и живописными работами его покойной супруги Натальи.

Прежде чем стать признанным псковским художником и мастером резьбы по дереву, Павел Егупец окончил Абрамцевское художественное училище имени В.М. Васнецова. Он родился в Хабаровске, а в Псков приехал в 1968 году по распределению и долго трудился на экспериментальном заводе художественных изделий, а также преподавал в Детской художественной школе Пскова.

Сейчас созданные им резные киоты и аналои теперь украшают псковские храмы, а также частные коллекции Москве, Санкт-Петербурге, а также в Германии, США и Канаде. О спортивном прошлом признанного мастера напоминает разве что его деревянная скульптура штангистов.

Его жена Наталья сначала пришла к нему учиться, а потом сама стала преподавателем Детской художественной школы и даже основала целое новое направление в псковском художественном образовании, поскольку занималась восстановлением традиционной росписи по дереву. Поклонники творчества Павла и Натальи отметили, что этот творческий тандем не распался и после преждевременной смерти художницы, о чём свидетельствует очередная подготовленная её супругом выставка.

«Выставка в библиотеке на Конной интересна тем, что на ней представлены не только образцы созданных Натальей Егупец росписей по дереву и деревянные скульптуры Павла Егупца, чем эти два художника всем известны, но и их редкие живописные и графические работы. В том числе рисунки Павла Егупца, которые он, по его же собственным словам, прятал от публики», - отметили специалисты.

Выставка «Город Энск и его обитатели» будет работать в библиотеке на улице Конной до 10 апреля.



