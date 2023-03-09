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Культура

О семейных традициях русского народа расскажут на лекции в Изборском музее

Фото: пресс-служба музея-заповедника "Изборск"

10 марта в 14:00 в Изборском музее-заповеднике состоится лекция «Муж с женой, что мука с водой: семейные традиции русского народа». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе музея.

Лекцию прочитает кандидат исторических наук, доцент, завкафедрой отечественной истории ПсковГУ Наталья Никитина. Она расскажет об особенностях брачных отношений у крестьян и о внешних атрибутах, отличавших замужних женщин от девушек, женатых мужчин – от холостых.

Также гости узнают о процессе воспитания детей и трудовых обязанностях, возложенных на членов крестьянской семьи.

 

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