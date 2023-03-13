Как нарушение походки влияет на здоровье, объяснят в программе «Секреты тела»

14:55, 13 марта 2023, ПАИ

Новый, 12-й выпуск передачи «Секреты тела» выйдет во вторник, 14 марта, в 7:30 на телеканале «Первый Псковский».

В этой программе врач-травматолог, заведующий псковским отделением спортивной медицины Евгений Васильев расскажет о том, как нарушение походки влияет на здоровье и качество жизни человека.

В программе специалисты покажут простой комплекс упражнений, который поможет подготовить стопы и мышцы ног к правильной постановке во время ходьбы, сформировать здоровую и красивую походку, а также объяснят, как исправить патологию людям, столкнувшимся с ограничениями движения.

Смотрите выпуски программы «Секреты тела» на телеканале «Первый Псковский» каждый вторник в 7:30, повтор – в субботу в 9:50.