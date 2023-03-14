Александр Котов: Уверенным в том, что все решено, лучше не участвовать в выборах

16:18, 14 марта 2023, ПАИ

Тем, кто говорит, что все решено, лучше не участвовать в выборах, считает председатель Псковского областного Собрания Александр Котов. Такое мнение он высказал в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) 14 марта, комментируя решение партии «Яблоко» не принимать участие в досрочных выборах в Пустошкинском районе.

«Я бы таким политическим партиям дал совет: выдвигаете кандидатов, проводите эффективно избирательную кампанию, встречайтесь с избирателями и набирайте голоса. Не надо говорить, что всё решено. Давайте бороться и доказывать в конкурентной борьбе, кто лучше», - добавил спикер.

«Сущность любой партии - это борьба за власть, потому что через властные полномочия партия может реализовать свои основные задачи», - напомнил Александр Котов.

Ранее сообщалось, что главе Пустошкинского района Светлане Васильковой был объявлен импичмент. Временно обязанности главы района исполняет Вера Шилова.

Досрочные выборы главы Пустошкинского района пройдут 23 апреля. Всего на эту должность претендуют пять кандидатов.