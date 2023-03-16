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Общество

Константин Болотин пообещал разобраться с шумным баром на улице Рокоссовского

Фото: пресс-служба Псковской городской Думы

Депутат Псковской городской Думы Константин Болотин провел прием граждан по личным вопросам. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети.

К депутату обратилась жительница дома № 67а на Рижском проспекте с вопросом по горячему водоснабжению. По ее словам, температура нагрева воды не соответствует необходимому минимуму, и, соответственно, переплата за подогрев превышает разумные суммы.

«Решением этого вопроса уже занимаются сотрудники управляющей организации, которые были направлены мною для проведения необходимых замеров и составления актов. После направлю обращение в МП «Псковские тепловые сети», - отметил Константин Болотин.

Еще один вопрос, требующий вмешательства представителей органов власти, - превышение уровня шума в ночное время в пристройке к жилому дому №22 на улице Рокоссовского. Там находится бар HookahPlace, и громкая музыка в выходные дни не дает жителям многоквартирного дома даже спать, так как основные часы работы заведения - с полуночи до 5 утра.

«Отмечу, много лет жильцы этого дома совместно с представителями правоохранительных органов и прокуратуры пытаются решить эту серьезную проблему. Сейчас, по всей вероятности, решение пойдет на новый виток: принял решение обратиться к главе Пскова Борису Елкину для рассмотрения вопроса на межведомственной комиссии МО «Город Псков» по профилактике правонарушений, а также встретиться с руководителем Роспотребнадзора по Псковской области. О результатах сообщу дополнительно», - рассказал Константин Болотин.

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