Псковский художник-кукольник станет гостем программы «Минкульт»
Художник-кукольник Марина Бугаева станет гостем программы «Минкульт». Новый выпуск передачи выйдет в прямой эфир радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) сегодня, 16 марта, в 14:00.
Темы для обсуждения:
– Мурманск – Абрамцево: как Псков обрел талантливую художницу Марину Бугаеву?
– Куклы детям не игрушки: как давно авторская кукла стала произведением искусства?
– От керамики к куклам: как становятся художниками-кукольниками?
– «Псковский кукольный дом»: как много в Пскове таких мастеров и где увидеть их работы?
– Кототерапия: как в Центре народного творчества оказалась сотня котов?
– «Их хочется прижать к сердцу»: самая высокая оценка для художника-кукольника.
Об этом и многом другом – в эфире программы «Минкульт». Видеотрансляцию программы можно посмотреть на портале Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».