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Культура

Псковский художник-кукольник станет гостем программы «Минкульт»

Художник-кукольник Марина Бугаева станет гостем программы «Минкульт». Новый выпуск передачи выйдет в прямой эфир радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) сегодня, 16 марта, в 14:00.

Темы для обсуждения:

– Мурманск – Абрамцево: как Псков обрел талантливую художницу Марину Бугаеву?

– Куклы детям не игрушки: как давно авторская кукла стала произведением искусства?

– От керамики к куклам: как становятся художниками-кукольниками?

– «Псковский кукольный дом»: как много в Пскове таких мастеров и где увидеть их работы?

– Кототерапия: как в Центре народного творчества оказалась сотня котов?

– «Их хочется прижать к сердцу»: самая высокая оценка для художника-кукольника.

Об этом и многом другом – в эфире программы «Минкульт». Видеотрансляцию программы можно посмотреть на портале Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».

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