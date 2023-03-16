Путин оценил идею о практике на предприятиях для школьников

17:45, 16 марта 2023, ПАИ

Президент России Владимир Путин счел интересной идею о прохождении школьниками практики на предприятиях. Выступая на съезде РСПП, он отметил, что в России уже ведется работа по ранней профориентации, более того, с 6 по 11 класс есть широкая программа, связанная с практикой на предприятиях.

«Здесь я хотел бы обратиться к представителям предпринимательского сообщества, здесь нужна как раз совместная работа. Вы вспомнили про практику еще Советского Союза, я не принимал участия в таких программах, но уверен, что сегодня эта практика на современных предприятиях, конечно, могла бы быть гораздо более интересной, чем это было в советское время», - цитирует Владимира Путина РИА Новости.

По его словам, программы с использованием современных средств коммуникаций, информации, с компьютерными играми будут более интересны детям.

«Можно для ребят школьного возраста сделать эту практику такой, в которую они бы бежали бы. Надо просто подумать над этим, несложно сделать и недорого. Конечно, к этому надо возвращаться», - сказал Владимир Путин.