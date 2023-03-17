Проблемы в избирательных округах обсудили в Пскове

13:06, 17 марта 2023, ПАИ

В городской Думе прошло заседание рабочей группы по согласованию с администрацией Пскова поправок, внесенных в бюджет города на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов. В нем приняли участие глава Пскова Борис Елкин, председатель ПГД Александр Гончаренко, депутаты городской Думы и сотрудники администрации города. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации города.

Участники заседания рассмотрели перечень актуальных проблем каждого из 15 избирательных округов, сформированный на основании предложений депутатов Псковской городской Думы. В частности, речь шла о спиле аварийных деревьев, ремонте пешеходных дорожек и детских площадок, установке искусственных дорожных неровностей, восстановлении уличного освещения и т. п.

Специалисты администрации Пскова подробно рассказали депутатам, какие из содержащихся в перечне проблем уже удалось решить и на какой стадии находится работа по решению остальных. Следующее заседание рабочей группы запланировано на конец июня.