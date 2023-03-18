Фальшивую пятитысячную купюру из Пушкинских Гор обнаружили в Пскове

12:40, 18 марта 2023, ПАИ

В Пскове полицией изъята банкнота достоинством пять тысяч рублей с признаками подделки. Она была обнаружена 14 марта в финансовом учреждении. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющимся данным, поступила купюра в выручке одной из торговых организаций Пушкинских Гор. Все обстоятельства произошедшего выясняются.

В этой связи полиция рекомендует гражданам, работникам сферы торговли и обслуживания, представителям банковской сферы, осуществляющим приём наличных денег, внимательнее проверять купюры, а также пользоваться специальным оборудованием.

Важно помнить, что, если при получении банкноты у вас возникли сомнения в её подлинности, ни в коем случае не пытайтесь её сбыть! Подобные действия влекут за собой уголовную ответственность.

Если вы обнаружили поддельную купюру либо стали свидетелем её изготовления или сбыта, постарайтесь запомнить приметы злоумышленников, используемый ими автотранспорт и незамедлительно сообщите в ближайший отдел полиции или позвоните по телефону 02.