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Павел Капельник наступил по народному календарю

Павел Капельник наступил по народному календарю 20 марта, пишет сalend.ru.

В этот день отмечается память сразу двух святых, носивших одинаковые имена, — преподобного Павла Препростого, жившего в четвертом веке, и святителя Павла Исповедника, епископа Прусиадского, жившего в девятом веке.

На Руси считалось, что с Павла «весна идет». Впрочем, холод еще чувствовался: «С крыш капает, а за нос цапает»; «Весна непостоянная, как мачеха: то повеет теплом, то нагонит холодов»; «Весна да осень — на дню погод восемь». Тем не менее тепло наступало, снежный покров таял все быстрее.

Порой с крыш срывались пласты снега и льда — по народному поверью, это падали на землю тяжкие грехи. Поэтому в этот день следовало молиться иконе Божией Матери «Споручница грешных».

По одной из примет в этот день пасмурная погода к ночи предвещала заморозок на следующий день.

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