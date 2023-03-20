Псковичи раскупили все билеты на концерт в здании вокзала

13:28, 20 марта 2023, ПАИ

Псковичи раскупили все билеты на концерт в здании железнодорожного вокзала, который пройдет в рамках фестиваля русской музыки. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции региона.

Всего предусмотрено 182 места, все билеты распроданы с 13 по 17 марта. «Билеты раскупили очень быстро, буквально за 4 дня. Здесь все сыграло роль: и сам спектакль, и локация. Такого никогда не было, чтобы на железнодорожном вокзале ставили спектакли. Зрителям очень нравятся новые места», — отметили в ТКД.

По словам председателя комитета по культуре Псковской области Ольги Тимофеевой, 1 апреля в городе состоится открытие фестиваля русской музыки, и начнется он с оперы «Алеко», которую готовит Губернаторский симфонический оркестр. В рамках фестиваля в Пскове организуют концерт и выставку в здании железнодорожного вокзала. Она будет посвящена русскому оперному певцу Фёдору Шаляпину, который выступал в Пскове в 1920 году.