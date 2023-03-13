Фестиваль русской музыки пройдёт в Пскове с 1 по 9 апреля

14:50, 13 марта 2023, ПАИ

49-й Фестиваль русской музыки имени М. П. Мусоргского и Н. А. Римского-Корсакова пройдёт в Пскове с 1 по 9 апреля. Об этом сообщил директор Псковской областной филармонии Сергей Жаворонок на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

«Программа в этом году яркая, интересная, на любой вкус. Откроется мероприятие постановкой оперы «Алеко», закроем мы его большим концертом. Этот год связан со 150-летием композитора Сергея Рахманинова и 150-летием певца Федора Шаляпина. Программа связана с именами этих людей, а также с Мусоргским и Римским-Корсаковым», - сказал Сергей Жаворонок.

Фестиваль состоится на площадке областной филармонии, и одно выступление пройдёт в зале-ресторане Псковского железнодорожного вокзала.

«Второй блок связан с лекционными и образовательными проектами - он пройдет на площадке «Лофта». Расписание лекционной части появится в наших соцсетях. Программа музыкального блока фестиваля уже есть на нашем сайте, билеты на концерты можно покупать», - уточнил руководитель областной филармонии.

По его словам, лекционная программа фестиваля в креативном пространстве «Лофт» будет бесплатной, но нужна будет предварительная регистрация, подробности появятся в соцсетях филармонии.