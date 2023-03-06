Концерт пройдёт на вокзале Пскова в апреле

11:58, 06 марта 2023, ПАИ

Концерт пройдёт в здании железнодорожного вокзала Пскова в рамках фестиваля русской музыки в апреле. Об этом в эфире выпуска «Псковский телеграм Online» сообщила председатель комитета по культуре Псковской области Ольга Тимофеева.

По её словам, 1 апреля в городе состоится открытие фестиваля русской музыки, откроет его опера «Алеко», которую готовит Губернаторский симфонический оркестр. В рамках фестиваля в Пскове организуют концерт и выставку в здании железнодорожного вокзала. Она будет посвящена русскому оперному певцу Фёдору Шаляпину, который выступал в Пскове в 1920 году.

А в конце месяца в Псковском кремле пройдёт показ мультимедийного шоу. «В этом году оно будет посвящено княгине Ольге. Затем его покажут и в Витебске во время Дней Псковской области в Витебске», - продолжила Ольга Тимофеева.

Она также рассказала, что 18 марта в Детском парке Пскова состоится фестиваль «Крымская весна». В парке будут созданы арт-объекты, которые затем передадут в дом-музей Александра Грина в Феодосии. Ольга Тимофеева напомнила, что вторая супруга писателя, Нина Грин, была уроженкой Гдова.

«Среди арт-объектов будут и знаменитые «Алые паруса». В конце прошлого года мы анонсировали создание детской филармонии, и 24 марта её юные сотрудники дадут первый концерт ко Дню работника культуры. Из всех муниципалитетов приедут мои коллеги - будет наградная и праздничная часть», - добавила руководитель комитета.