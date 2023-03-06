Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Культура

Концерт пройдёт на вокзале Пскова в апреле

Концерт пройдёт в здании железнодорожного вокзала Пскова в рамках фестиваля русской музыки в апреле. Об этом в эфире выпуска «Псковский телеграм Online» сообщила председатель комитета по культуре Псковской области Ольга Тимофеева.

По её словам, 1 апреля в городе состоится открытие фестиваля русской музыки, откроет его опера «Алеко», которую готовит Губернаторский симфонический оркестр. В рамках фестиваля в Пскове организуют концерт и выставку в здании железнодорожного вокзала. Она будет посвящена русскому оперному певцу Фёдору Шаляпину, который выступал в Пскове в 1920 году.

А в конце месяца в Псковском кремле пройдёт показ мультимедийного шоу. «В этом году оно будет посвящено княгине Ольге. Затем его покажут и в Витебске во время Дней Псковской области в Витебске», - продолжила Ольга Тимофеева.

Она также рассказала, что 18 марта в Детском парке Пскова состоится фестиваль «Крымская весна». В парке будут созданы арт-объекты, которые затем передадут в дом-музей Александра Грина в Феодосии. Ольга Тимофеева напомнила, что вторая супруга писателя, Нина Грин, была уроженкой Гдова.

«Среди арт-объектов будут и знаменитые «Алые паруса». В конце прошлого года мы анонсировали создание детской филармонии, и 24 марта её юные сотрудники дадут первый концерт ко Дню работника культуры. Из всех муниципалитетов приедут мои коллеги - будет наградная и праздничная часть», - добавила руководитель комитета.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













06 марта 2023

Фестиваль «Виноград» в Пскове продлится 10 дней
06 марта 2023

Предстоящие фестивали обсудят в новом выпуске «Псковского телеграма Online»
05 марта 2023

Спектакль для семей участников СВО проходит в Псковском драмтеатре
04 марта 2023

Кукольный театр Пскова выступит с гастролями в Мурманске
03 марта 2023

Межрегиональный слёт реставраторов пройдёт в Пскове
03 марта 2023

Танцующий оркестр приедет в Псков в марте
03 марта 2023

Первый туристический форум пройдет в Великих Луках
03 марта 2023

Участники «Медиаразведки» посетили Изборский музей

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...