Певица Ёлка выступит в Пскове летом

14:13, 20 марта 2023, ПАИ

Певица Ёлка выступит на празднике в честь Дня города Пскова, который пройдет 22-24 июля. Контракт на проведение этого концерт размещён на сайте госзакупок.

Заказчик - Театрально-концертная дирекция Псковской области. Максимальная стоимость контракта составляет 3 347 900 рублей.

Певица Ёлка - восьмикратная обладательница российской музыкальной премии «Золотой граммофон» радиостанции «Русское радио» (за песни «Мальчик-красавчик», «Около тебя», «Лети, Лиза», «Грею счастье», «Мир открывается», дважды за песню «Прованс» и «Мне легко») и номинант премии Russia Music Awards телеканала MTV. В 2011 году она была признана певицей года по версии журнала Glamour.

Напомним, что 22 июля, в День города, в Пскове пройдут фестивали «Цвет белой стены» и Pskov Sup Fest - большой праздник спорта, посвященный сапсерфингу.