Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Фестиваль «Цвет белой стены» соберет в Пскове фотографов из разных стран

Планами празднования Дня города поделился глава Пскова Борис Елкин в своём Telegram-канале.

Фото: Telegram-канал Бориса Елкина

Псковичей и гостей города ждет яркое событие - X фотофестиваль «Цвет белой стены». Эта международная встреча ежегодно собирает более тысячи зрителей и фотохудожников из России, Германии, Франции и стран Балтии. На юбилейное шоу приглашены фотографы из Китая и Индии, а также новых регионов России.

«Цвет белой стены» - это когда под открытым небом на белые стены древних псковских памятников проецируются фотоработы и видеоинсталляции. В этом году их можно будет увидеть на крепостных стенах Псковского кремля», - говорится в сообщении.

Кроме того, проект фестиваля выиграл грант Президентского фонда культурных инициатив в размере 2,5 миллиона рублей. 

Ранее сообщалось, что в Пскове 22 июля пройдет фестиваль сапсерфинга.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













10 марта 2023

Шесть псковских проектов получат гранты Фонда культурных инициатив
10 марта 2023

Порядка 40 тысяч рублей взыскали с организации в пользу «Экопрома»
10 марта 2023

Поддержать псковичей в конкурсе «Лучший зимний двор России» можно до 15 марта

10 марта 2023

Проекционные переходы могут появиться в Великих Луках

10 марта 2023

Фестиваль «Цвет белой стены» соберет в Пскове фотографов из разных стран
10 марта 2023

64% псковичей уверены, что ЕГЭ необходимо отменить
10 марта 2023

Часть пчёл на псковских пасеках поражены клещом
10 марта 2023

Почему на юге Псковской области из водоемов исчезли раки, объяснила эксперт

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...