Фестиваль «Цвет белой стены» соберет в Пскове фотографов из разных стран

14:25, 10 марта 2023, ПАИ

Планами празднования Дня города поделился глава Пскова Борис Елкин в своём Telegram-канале.

Псковичей и гостей города ждет яркое событие - X фотофестиваль «Цвет белой стены». Эта международная встреча ежегодно собирает более тысячи зрителей и фотохудожников из России, Германии, Франции и стран Балтии. На юбилейное шоу приглашены фотографы из Китая и Индии, а также новых регионов России.



«Цвет белой стены» - это когда под открытым небом на белые стены древних псковских памятников проецируются фотоработы и видеоинсталляции. В этом году их можно будет увидеть на крепостных стенах Псковского кремля», - говорится в сообщении.

Кроме того, проект фестиваля выиграл грант Президентского фонда культурных инициатив в размере 2,5 миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что в Пскове 22 июля пройдет фестиваль сапсерфинга.