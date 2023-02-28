Фестиваль сапсерфинга пройдет в Пскове 22 июля

09:20, 28 февраля 2023, ПАИ

Большой праздник спорта пройдет 22 июля в Пскове. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава города Борис Елкин.

«До Дня города Пскова 4 месяца, а мы уже готовимся! Накануне, 22 июля, мы планируем большой праздник спорта», - написал он.

Одним из мероприятий программы 22 июля станет Pskov Sup Fest, фестиваль сапсерфинга. Он пройдет уже во второй раз на городском пляже у Мирожского монастыря.

«Отмечу, что за этот год организаторы получили статус региональной федерации серфинга, проанализировали опыт прошлого заплыва, пригласили именитых экспертов и готовы к проведению межрегионального фестиваля серфинга, где впервые состоятся открытое первенство и чемпионат Псковской области по серфингу с призами, подарками и присвоением разрядов», - уточнил глава Пскова.

Кульминацией фестиваля, по его словам, станет массовый костюмированный сап-заплыв – карнавал на воде.

Регистрация на соревнования уже открыта. «К участию приглашаются команды со всей страны! По остальным мероприятиям этого дня расскажу позже», - отметил Борис Елкин.