Великолукские танцоры стали призерами международного конкурса

17:11, 21 марта 2023, ПАИ

Участники танцевального коллектива «Феникс» из Великих Лук привезли награды с международного многожанрового конкурса-фестиваля Star Friends. Об этом сообщает руководитель ансамбля «Феникс» Софья Чистова.

В конкурсе приняли участие солисты и коллективы не только из России, но и зарубежья.

Подопечные Софьи Чистовой стали лауреатами 1 степени за эстрадный танец «Учат в школе», лауреатами второй степени за современный танец «А.Ч» и лауреатами третьей степени за современный танец «Считалочка». За сольное выступление Илья Мануничев получил диплом лауреата второй степени.

«Вы такие маленькие и такие сильные! Вы со всем справились», - цитирует руководителя коллектива портал Luki-News.