Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Великолукские танцоры стали призерами международного конкурса

Участники танцевального коллектива «Феникс» из Великих Лук привезли награды с международного многожанрового конкурса-фестиваля Star Friends. Об этом сообщает руководитель ансамбля «Феникс» Софья Чистова.

Фото здесь и далее: Софья Чистова

В конкурсе приняли участие солисты и коллективы не только из России, но и зарубежья.

Подопечные Софьи Чистовой стали лауреатами 1 степени за эстрадный танец «Учат в школе», лауреатами второй степени за современный танец «А.Ч» и лауреатами третьей степени за современный танец «Считалочка». За сольное выступление Илья Мануничев получил диплом лауреата второй степени.

«Вы такие маленькие и такие сильные! Вы со всем справились», - цитирует руководителя коллектива портал Luki-News.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













21 марта 2023

В Псковской епархии опровергли сообщение о кровоточащей иконе
21 марта 2023

Великолукские танцоры стали призерами международного конкурса
21 марта 2023

Бонусы и скидки при покупках: Tele2 предлагает жителям Пскова «Больше»
21 марта 2023

Более 4 800 псковских детей получили помощь от Детского фонда в 2022 году
21 марта 2023

Борис Елкин: Проект капремонта Ольгинского моста в стол не лёг
21 марта 2023

ФОТОФАКТ Ледоход начался на реке Великой в Пскове
21 марта 2023

Смотровая площадка с видом на Мирожский монастырь появится в Пскове
21 марта 2023

Александр Котов посетил стройплощадку Центра культурного развития в Плюсском районе

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...