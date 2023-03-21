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Общество

Елена Бибикова рассказала, куда обращаться в случае отказа в назначении пенсии

Что делать, если отказали в назначении пенсии из-за недостающего стажа, поделилась в своём Telegram-канале Елена Бибикова.

Если на заявление о назначении страховой пенсии по старости поступает отказное решение в связи с отсутствием необходимого для назначения пенсии стажа, следует сделать следующее:

1) получить письменное решение об отказе в назначении пенсии с указанием недостающего стажа из Социального фонда;

2) выверить все периоды, учтённые при назначении пенсии, и, если какие-то периоды работы не учтены, предоставить документы, подтверждающие эту работу, или запросить недостающие документы с помощью сотрудников Социального фонда;

3) предоставить в Социальный фонд документы, подтверждающие наличие нестраховых периодов:

– прохождения военной службы и приравненной к ней службы,

– ухода за детьми до 1,5 года (не более 6 лет),

– получения пособия по безработице,

– ухода за инвалидом I группы или лицом, достигшим 80 лет,

– проживания супругов военнослужащих, проходивших военную службу по контракту, вместе с супругами в местностях, где они не могли трудоустроиться (до 5 лет при условии наличия факта работы до или после),

– временного отстранения от должности (работы) лиц, необоснованно привлечённых к уголовной ответственности и впоследствии реабилитированных;

4) доработать недостающий стаж или сформировать его, вступив в добровольные правоотношения по обязательному пенсионному страхованию и уплатив страховые взносы, для чего необходимо обратиться в территориальную клиентскую службу Социального фонда.

Кроме того, по состоянию здоровья в случае установления группы инвалидности назначается пенсия по инвалидности.

Если все предложенные меры не привели к желаемому результату, следует ожидать назначения социальной пенсии – спустя 5 лет после наступления общеустановленного пенсионного возраста.

 

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