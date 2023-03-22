Темпы продаж полисов каско подскочили в три раза

08:51, 22 марта 2023, ПАИ

Продажи полисов каско в 2022 году ускорились рекордно за пять лет, следует из статистики Центробанка (ЦБ), которую проанализировали «Известия».

По итогам прошлого года россияне оформили шесть млн таких страховок — на 623 тыс. больше, чем в 2021-м. Такой прирост — в три раза выше, чем годом ранее (тогда число оформлений каско увеличилось на 182 тыс.).

Динамика связана с повышением спроса на недорогие программы мини-каско с ограниченным покрытием, сказано в материалах ЦБ. Отмечается, что полисы добровольного автострахования также стали покупать владельцы подержанных машин.

Участники рынка подтвердили рост продаж полисов каско в прошлом году, а также повышение спроса на программы с усеченным набором рисков. Из-за более низкой цены граждане предпочитали оформить, например, страховку только от угона, тотальной гибели авто или от ДТП с наличием второго участника, отметили в «Абсолют Страховании».

Среди других причин повышения спроса на каско резкое подорожание запчастей. Если ранее некоторые клиенты готовы были самостоятельно оплачивать мелкие повреждения, то в 2022-м они хотели переложить подобные риски на страховщиков.

На фоне роста цен продажи каско с полным покрытием за год упали на 20-30%, сообщил директор по развитию страхового бизнеса в «Сравни» Александр Крайник. По его словам, классический полис стоит около 40 тыс. рублей, а стоимость коробочных продуктов может составлять всего 2-3 тыс. Однако они покрывают лишь небольшой набор рисков.