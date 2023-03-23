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Общество

Росреестр запустит горячую линию для псковичей 24 марта

Тематические телефонные горячие линии запускает Управление Росреестра по Псковской области 24 и 29 марта. Об этом сообщается в группе регионального управления Росреестра в соцсети «ВКонтакте».

Горячая линия по вопросам осуществления федерального земельного контроля пройдет 24 марта с 10:00 до 11:00 по телефону 8(8112) 68-70-06. На вопросы ответит начальник отдела государственного земельного надзора Татьяна Петрова, она расскажет о соблюдении обязательных требований земельного законодательства, о порядке проведения контрольных (надзорных) мероприятий в условиях ограничений, установленных на текущий год.

Антикоррупционные горячие линии состоятся 24 и 29 марта с 11:00 до 12:00, задать вопросы можно по телефону 8(8112)68-70-76. На вопросы относительно профилактики и противодействия коррупции ответит начальник отдела государственной службы, кадров, по защите государственной тайны и мобилизационной подготовки Наталья Петренко.

Горячая линия по регистрации прав на недвижимость пройдет 29 марта с 10:00 до 11:00, обратиться можно по телефону 8(8112)68-71-31. Заместитель начальника отдела государственной регистрации недвижимости Надежда Мещанова расскажет о купле-продаже жилых помещений (жилого дома), в том числе с использованием средств материнского капитала.

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