Псковичи могут оценить качество транспортного обслуживания

13:19, 23 марта 2023, ПАИ

Социологический опрос, в ходе которого жителям городских агломераций предлагается оценить качество обслуживания на пассажирском транспорте, проводит Минтранс России с 22 по 29 марта. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства региона.

Цель исследования ― объективная оценка пользователями пассажирским транспортом текущего уровня качества транспортного обслуживания в городских агломерациях и его изменения за счет реализации мероприятий федерального проекта «Развитие общественного транспорта».

Для того чтобы принять участие в опросе, следует перейти по ссылке. В нём могут принять участие жители и пользователи пассажирского транспорта общего пользования городов-участников (агломераций) нацпроекта.

Благодаря опросу специалисты смогут рассчитать показатель «Удовлетворенность качеством транспортного обслуживания пассажирским транспортом общего пользования в городских агломерациях» федерального проекта «Развитие общественного транспорта».

Напомним, федеральный проект «Развитие общественного транспорта» реализуется в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» с 2020 года. Благодаря этому в период с 2020 по 2022 год в 24 городские агломерации поступило 1484 единицы нового подвижного состава пассажирского общественного транспорта (троллейбусы, автобусы, трамваи).

Как правило, новый транспорт выходит на городские магистральные маршруты, которые приведены к нормативу, в том числе, по национальному проекту. Таким образом, дорожно-транспортная инфраструктура в городских агломерациях обновляется комплексно.

В 2023 году эта работа продолжится ― 383 единицы нового подвижного состава поступят в 13 городских агломераций.