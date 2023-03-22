Скульптор Тимофей Силич объяснил значение своей эпатажной работы

16:41, 22 марта 2023, ПАИ

Псковский художник, автор скульптуры «Антигравитация» Тимофей Силич объяснил значение своей работы. Она символизирует беды обывателей, рассказал художник в беседе с корреспондентом ПАИ.

«В каждом парке должен быть какой-то объект, который вызовет спор, элементы эпатажа должны присутствовать. Поэтому возникла такая работа. Это, собственно говоря, первая работа, отражающая беды пандемии, которая на нас свалилась, ну и вообще все беды, которые могли свалиться на простого обывателя. Человека, который привык жить размеренной, спокойной жизнью. В чем-то есть отражение, образ фигур людей, которые были в пепле Помпей, так сказать, овеществлены в виде гипса», - сказал Тимофей Силич.

Ранее сообщалось, что скульптуру «Антигравитация», которую установили у Дома на набережной в Пскове, собираются демонтировать. Скульптура вызвала резонанс, и автор Тимофей Силич решил ее доработать. Сегодня в Пскове прошла творческая акция, в ходе которой художник обмотал изваяние тканью и призвал каждого найти в этом свой смысл.