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Экономика

Тренинги «Азбука предпринимателя» организует Центр «Мой бизнес» в Пскове

Серию бесплатных тренингов «Азбука предпринимателя» для участников государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом, открывает Центр «Мой бизнес» Псковской области с 27 марта. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства региона.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

Мероприятия проводятся в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». 

Очные тренинги пройдут 27, 29, 31 марта, а также 3, 5 апреля по адресу: Псков, улица Гоголя, дом 14 (Центр «Мой бизнес»). Начало тренингов — в 18.30. 

Тренинги проводит сертифицированный бизнес-тренер Корпорации МСП, предприниматель, генеральный директор образовательного центра «Интенсив» Александр Захаров. 

В рамках обучения участники получат практические навыки и знания по оценке своей бизнес-идеи, разработке бизнес-плана, определению формы бизнеса, как начать свой бизнес. В число тем входит и процедура регистрации бизнеса, источники финансирования, существующие меры поддержки субъектов МСП. 

Участие в мероприятии бесплатное, необходима предварительная регистрация по ссылке https://msp60.ru/events/azbuka-predprinimatelja_135 .

Подробная информация по телефону 331–337, по электронной почте pinchuk@msp60.ru. 

Отметим, что указанная программа в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» проводится только для участников государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом. В дальнейшем будет организовано обучение для всех желающих, для этого необходимо следить за следующими анонсами. 

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