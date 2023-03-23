3,5 млн нуждающихся семей поддержало государство в 2022 году

19:41, 23 марта 2023, ПАИ

В прошлом году государство поддержало ежемесячной выплатой более 3,5 млн нуждающихся семей, сообщает ресурс «Объясняем.рф».

В общей сложности они воспитывают около 5,5 млн ребят в возрасте от 8 до 17 лет. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

Сколько именно получит семья, зависит от условий её жизни. В среднем это 6-12 тыс. рублей на одного ребёнка. Кстати, до 1 апреля 2022 года такое пособие полагалось только одиноким родителям.