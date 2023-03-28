Люди в театре, театр в людях
Накануне Всемирного дня театра мы провели небольшой опрос среди ценителей данного вида искусства. Тема обсуждения звучала так: «Для чего людям необходимо ходить в театр?»
Ответы получились достаточно разнообразными.
- Думаю, что молодежь должна просвещаться.
- В связи с последними событиями для меня театр выступает в роли смелого и остросоциального высказывания. Это не может не радовать.
- Театр расширяет твой кругозор.
- Хочется видеть взгляды режиссеров на любимые произведения.
- Отличная возможность посмотреть спектакли известных театров в родном городе.
- Мне очень интересно посмотреть на некоторых актеров вживую.
- Продолжаю семейную традицию, все мои родственники и предки обожали театр… Это передалось на генетическом уровне.
А с одной из зрительниц в процессе разговора получилось даже небольшое интервью. Знакомьтесь, Валерия.
- Как вы думаете, зачем люди ходят в театр?
- Театр очень сильно воодушевляет, даже если тебе грустно. Он дает такой необыкновенный заряд энергии, что, когда ты возвращаешься домой, у тебя появляется необходимость творить всю ночь. Определенно люди ходят в театр за вдохновением. Театр – это вау!
В драматическом театре имени А. С. Пушкина есть прекрасная актриса – Наталья Петрова. Я очень воодушевляюсь ее работами. Она такой энерджайзер. Вот смотрю и понимаю, что благодаря ей мне хочется связать свою жизнь с театром, двигаться в этом направлении. В этом плане она такой идеал, к которому определенно можно приблизиться.
Этот праздник был учрежден 27 марта в 1961 году lX конгрессом Международного института театра, и вот уже на протяжении 62 лет он отмечается по всему миру!
Поздравляем всех причастных: театральных деятелей и ценителей искусства!
Ходите в театр, любите и анализируйте!