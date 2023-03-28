Люди в театре, театр в людях

13:23, 28 марта 2023, ПАИ

Накануне Всемирного дня театра мы провели небольшой опрос среди ценителей данного вида искусства. Тема обсуждения звучала так: «Для чего людям необходимо ходить в театр?»

Ответы получились достаточно разнообразными.

- Думаю, что молодежь должна просвещаться.

- В связи с последними событиями для меня театр выступает в роли смелого и остросоциального высказывания. Это не может не радовать.

- Театр расширяет твой кругозор.

- Хочется видеть взгляды режиссеров на любимые произведения.

- Отличная возможность посмотреть спектакли известных театров в родном городе.

- Мне очень интересно посмотреть на некоторых актеров вживую.

- Продолжаю семейную традицию, все мои родственники и предки обожали театр… Это передалось на генетическом уровне.

А с одной из зрительниц в процессе разговора получилось даже небольшое интервью. Знакомьтесь, Валерия.

- Как вы думаете, зачем люди ходят в театр?

- Театр очень сильно воодушевляет, даже если тебе грустно. Он дает такой необыкновенный заряд энергии, что, когда ты возвращаешься домой, у тебя появляется необходимость творить всю ночь. Определенно люди ходят в театр за вдохновением. Театр – это вау!

В драматическом театре имени А. С. Пушкина есть прекрасная актриса – Наталья Петрова. Я очень воодушевляюсь ее работами. Она такой энерджайзер. Вот смотрю и понимаю, что благодаря ей мне хочется связать свою жизнь с театром, двигаться в этом направлении. В этом плане она такой идеал, к которому определенно можно приблизиться.

Этот праздник был учрежден 27 марта в 1961 году lX конгрессом Международного института театра, и вот уже на протяжении 62 лет он отмечается по всему миру!

Поздравляем всех причастных: театральных деятелей и ценителей искусства!

Ходите в театр, любите и анализируйте!

Дарья Сергеева