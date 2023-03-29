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Общество

Из-за непогоды коммунальщики Великих Лук работают в усиленном режиме

Из-за непогоды коммунальщики Великих Лук работают в усиленном режиме, сообщили ПАИ в администрации города.

По данным аэрологической станции города, с 6:00 28 марта до 6:00 сегодняшнего дня в Великих Луках выпало 19 мм осадков в виде дождя, снега и мокрого снега.

Фото здесь и далее: пресс-служба администрации города Великие Луки

Ситуацию осложняют и температурные «качели» - резкий переход через ноль вызывает образование наледи и налипание снега на провода, а таяние снега усиливает угрозу подтоплений. 

В уборке городских дорог и тротуаров задействовано 12 единиц техники МП «Спецавтохозяйство». Проводятся работы и по распределению противогололёдных материалов. В уборке скверов, парковых зон и лестниц задействованы 20 рабочих и техника МП «Зеленхоз». Порядка 90 сотрудников управляющих организаций занимаются уборкой дворовых территорий. 

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