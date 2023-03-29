Из-за непогоды коммунальщики Великих Лук работают в усиленном режиме

10:58, 29 марта 2023, ПАИ

Из-за непогоды коммунальщики Великих Лук работают в усиленном режиме, сообщили ПАИ в администрации города.

По данным аэрологической станции города, с 6:00 28 марта до 6:00 сегодняшнего дня в Великих Луках выпало 19 мм осадков в виде дождя, снега и мокрого снега.

Ситуацию осложняют и температурные «качели» - резкий переход через ноль вызывает образование наледи и налипание снега на провода, а таяние снега усиливает угрозу подтоплений.

В уборке городских дорог и тротуаров задействовано 12 единиц техники МП «Спецавтохозяйство». Проводятся работы и по распределению противогололёдных материалов. В уборке скверов, парковых зон и лестниц задействованы 20 рабочих и техника МП «Зеленхоз». Порядка 90 сотрудников управляющих организаций занимаются уборкой дворовых территорий.