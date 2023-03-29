В Пскове заключили под стражу обвиняемого в убийстве таксиста
Псковский городской суд рассмотрел ходатайство о заключении под стражу жителя Псковской области, обвиняемого в убийстве. Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов.
Мужчине предъявили обвинение в совершении убийства водителя такси, то есть преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ.
Суд удовлетворил ходатайство, избрав обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца, то есть до 26 мая 2023 года включительно.
Постановление в законную силу пока не вступило.
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