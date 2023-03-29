В Пскове заключили под стражу обвиняемого в убийстве таксиста

15:06, 29 марта 2023, ПАИ

Псковский городской суд рассмотрел ходатайство о заключении под стражу жителя Псковской области, обвиняемого в убийстве. Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов.

Мужчине предъявили обвинение в совершении убийства водителя такси, то есть преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ.

Суд удовлетворил ходатайство, избрав обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца, то есть до 26 мая 2023 года включительно.

Постановление в законную силу пока не вступило.