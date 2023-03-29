В двух районах области введён повышенный режим готовности из-за паводка

21:40, 29 марта 2023, ПАИ

В двух районах области введён повышенный режим готовности из-за паводка, сообщает губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём телеграм-канале.

«Приняли решение ввести режим повышенной готовности в Великих Луках и Бежаницком районе», — уточняет глава региона.

В Бежаницком районе зафиксированы подтопления из-за разлива реки Уды. Водой размыты дороги Уда – Железно и Ратьково – Кучино, объезд обеспечен. Дороги будут отремонтированы, как только спадёт вода.Также стоит отметить, что в целом ситуация с подтоплениями нормализуется.

«Благодарю руководство и сотрудников УМЧС России по Псковской области, «Россети Северо-Запад», дорожников, муниципалов и всех, кто задействован в устранении последствий неблагоприятных погодных явлений», — поблагодарил губернатор.