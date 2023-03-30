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Общество

Правительство установило порядок получения пенсий для россиян за границей

Правительство России установило порядок получения пенсий для россиян, живущих за границей, они смогут получать пенсии и иные выплаты на открытые в РФ банковские счета или за границей в рублях, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Установить, что пенсии, выплата которых невозможна в условиях введения в отношении РФ ограничительных мер экономического характера, проживающими за границей РФ, в российских рублях путем зачисления на банковские счета, открытые гражданами в кредитных организациях, расположенных в России, либо путем зачисления на банковские счета в валюте РФ, открытые гражданами в кредитных организациях за пределами", - говорится в документе.

Выплаты производятся на основании заявления гражданина или его представителя с указанием реквизитов банковского счета, открытого в кредитной организации на территории России или в кредитной организации, расположенной за территориями страны.

Уточняется, что в случае снятия санкций, выплаты возобновятся первого числа месяца с доплатой за все прошлое время. Постановление вступает в силу со дня опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие первого января 2023 года.
 

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