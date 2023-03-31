В России переполнились склады с электроникой

09:43, 31 марта 2023, ПАИ

Продажи смартфонов, планшетов, носимой электроники и других гаджетов в РФ замедлились во второй половине марта, сообщает газета «Известия» со ссылкой на источник, знакомый с менеджерами нескольких розничных сетей и сотрудник одного из дистрибьюторов.

Снижение по сравнению с аналогичным периодом 2022-го составило около 30%, на тот же процент сбыт сократился и по сравнению с январем 2023-го, утверждает один из них. Действительно, с начала этого года, возможно, даже с декабря, спрос идет по ниспадающей, рассказал другой собеседник.

«На складах очень много продукции — у кого-то больше, у кого-то меньше, но спрос падает, а гаджеты надо распродавать», — сетует он.

Склады импортеров сейчас затоварены электроникой, заметили оба источника. При этом залеживается на них далеко не все, обратил внимание сотрудник одного из дистрибьюторов. Например, технику Apple и Samsung раскупают довольно быстро. А вот китайские гаджеты производителей второго эшелона или неизвестных брендов ждут покупателей подолгу, утверждает он.

Что касается умных часов, наушников и прочих аксессуаров, то их отгрузки во второй половине марта по сравнению с аналогичным периодом 2022 года в зависимости категории уменьшились на 10-40%, добавил источник.

О том, что спрос на электронику во второй половине месяца сократился на 30% по сравнению с началом 2023-го и на столько же — по сравнению с последними неделями марта 2022-го, отметил также ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

«Российский рынок электроники действительно затоварен: в 2022-м ее сначала в период ажиотажа покупали те, кто мог себе это позволить по завышенным ценам, потом те, кто после их снижения приобретал гаджеты по более приемлемой стоимости, а потом наступили Новый год, 23 февраля и 8 марта. Неудивительно, что после всего этого интерес снизился — потребности населения в таких устройствах не безграничны», — считает гендиректор TelecomDaily Денис Кусков.

Он не исключил, что импортеры в такой ситуации могли переоценить спрос. Тем более, что технику безвестных китайских производителей, не вкладывающихся в продвижение в РФ, продать труднее, чем продукцию Apple или Samsung.